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Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты

Юрист Иванова назвала невозможной практику обязательной выплаты 13-й зарплаты
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Заставлять работодателей обязательно выплачивать сотрудникам 13-ю заработную плату вряд ли целесообразно. Об этом агентству «Прайм» заявил партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

В данный момент эта выплата является добровольной, исключение — если 13-я зарплата прописана в коллективном договоре.

«Так как любой работодатель каждый год обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании обязаны прописать это в своих документах», — пояснила юрист.

Иванова считает, что озвученная недавно инициатива о введении 13-й зарплаты вряд ли найдет поддержку у законодателя. Она отметила, что те работодатели, которые имеют возможность вводить дополнительные материальные поощрения, уже это сделали. По мнению юриста, если это сделать обязательным, начнутся экономии на других премиях и надбавках, и даже на ДМС для сотрудников.

До этого доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2025 году часть жителей Крайнего Севера получат дополнительные выплаты.

Ранее россиянам объяснили, как рассчитываются зарплаты в декабре и январе.

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