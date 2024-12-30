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Поддержавшего многоженство муфтия Гайнутдина хотят наградить орденом

Член СПЧ Кабанов: поддержавшего многоженство муфтия хотят наградить орденом
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Алексей Никольский

Председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтия шейха Равиля Гайнутдина хотят наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«В этой связи хочется напомнить, что именно возглавляемая Гайнутдиным религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов», — написал он.

По словам Кабанова, инициаторы награждения объясняют свое решение недавним юбилеем Гайнутдина. Однако представитель СПЧ отметил, что подобную награду не дают за выслугу лет.

21 декабря Гайнутдин поддержал многоженство. Тогда он заявил, что Фетва (Богословское заключение) Совета улемов (богословов), которая допускает многоженство, не нарушает светского законодательства. В поддержку своих слов религиозный деятель процитировал Коран.

Гайнутдин отметил, что основная цель этого постановления — защита прав женщин и детей, и принятие соответствующей фетвы не является вторжением в сферу светского законодательства.

Ранее объявивший о легализации многоженства муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем.

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