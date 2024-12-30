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В России раскрыли, кому выгодно продолжение конфликта на Украине

Депутат Белик: ЕС последние портки снимет и отдаст в топку конфликта на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Продолжение конфликта на Украине выгодно оружейному лобби в США. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«США не устали от этого конфликта, у них огромные поля списанной или законсервированной техники, так что не себе в убыток работают, а только в интересах оружейного лобби, которому выгодно продолжение конфликта», — заявил парламентарий.

Депутат также отметил, что ЕС «последние портки снимет и отдаст в топку конфликта».

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 миллиарда на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 миллиарда для украинской армии и еще $1,22 миллиарда в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи для Украины передаст Киеву оружие с армейских складов на $1,25 миллиарда.

Также министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты выделяют Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $3,4 миллиарда.

Ранее США дали обещание помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.

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