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Российский муфтий рассказал о мигрантах в мусульманских общинах РФ

ДУМ РФ : мусульмане РФ пытаются адаптировать мигрантов к российскому обществу
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Алексей Никольский

Лидер Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что трудовые мигранты составляют значительную часть мусульманского сообщества РФ, и их пытаются адаптировать к российской действительности.

«В наших общинах значительная часть сегодня — это трудовые мигранты. <...> А если кто-то... не приходит в мечеть, за них религиозные организации не могут быть ответственны, за них должны быть ответственны правоохранительные органы», — сказал муфтий.

Председатель ДУМ объяснил, что мусульманские общины могут отвечать только за мигрантов, воспитанных в религиозных традициях и посещающих мечети. В этом случае иностранцев пытаются адаптировать к российским реалиям.

Гайнутдин также коснулся темы мигрантофобии. Он объяснил недоверие к иностранцам напряженностью в социальной сфере, из-за которой в обществе всегда возникают негативные настроения.

Муфтий выразил опасение, что неприязнь к мигрантам может помешать развитию связей с некоторыми странами.

До этого протоиерей РПЦ Кирилл Иванов призвал россиян молиться о «скорбях», в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты и послал больше мигрантов. По мнению Иванова, это поможет задуматься о ненужности абортов.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского.

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