Население Земли за год выросло почти на 82 млн человек

DSW: население Земли за 2024 год выросло почти на 82 млн человек

Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек. Такие данные появились на сайте Германского фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW).

Прежде всего прирост населения наблюдается в Африке. Эксперты считают, что в ближайшие 20 лет число людей, проживающих на этом континенте, может увеличиться более чем в два раза.

Организация подсчитала, что к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,156 млрд человек. При этом население Германии за год существенно не изменилось и составляет около 84 млн человек.

По оценке ООН, население планеты может превысить отметку в 9 млрд уже в 2037 году.

Информация о рождении восьмимиллиардного человека на Земле появилась в ноябре 2022 года. Губернатор Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил, что девочка родилась в Мартунинском родильном доме.

В ООН отмечали, что основной прирост населения до отметки в восемь миллиардов человек был обеспечен за счет Азии, при этом Индия стала крупнейшим «вкладчиком» в это увеличение.

Ранее ученые выяснили, как изменение климата отразится на мировом населении в XXI веке.