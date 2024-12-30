В Белгороде почтили память погибших в 2023 году

Гладков: о погибших при обстреле Белгорода в 2023 году будут помнить всегда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что о погибших при обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда.

«Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — отметил Гладков.

Он добавил, что трагедия, произошедшая год назад, объединила жителей региона в одну большую семью, где «каждый за каждого».

Днем 30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате удара погибли 25 человек, среди которых было пять детей. Еще 109 человек пострадали.

29 декабря Гладков сообщал, что мирный житель получил ранения при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю.

Инцидент произошел в районе села Безымено Грайворонского округа. Гладков уточнил, что в результате сброса взрывного устройства водитель грузового автомобиля получил травмы. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.