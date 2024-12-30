Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Телефонные мошенники активизировались в преддверии Нового года для расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

По словам представителя ведомства, сначала мошенники пытаются заставить жертву пойти в банк, оформить на себя кредит и передать деньги звонившему. Затем, когда жертва пытается вернуть свои деньги, то по указанию мошенников совершает преступление, полагая, что участвует в специальной операции, которая поможет и вернуть деньги, и изобличить виновных.

В МВД предупредили, что из потерпевшего человек превращается в обвиняемого в особо тяжком преступлении против общественной безопасности, как, например, многие пенсионеры, которых заставляют устраивать поджоги.

28 декабря сообщалось, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Кабмин исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

Ранее мошенники придумали новый способ выкрасть деньги.