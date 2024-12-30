Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

МВД: мошенники активизировались перед Новым годом для дестабилизации ситуации
close
Shutterstock

Телефонные мошенники активизировались в преддверии Нового года для расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

По словам представителя ведомства, сначала мошенники пытаются заставить жертву пойти в банк, оформить на себя кредит и передать деньги звонившему. Затем, когда жертва пытается вернуть свои деньги, то по указанию мошенников совершает преступление, полагая, что участвует в специальной операции, которая поможет и вернуть деньги, и изобличить виновных.

В МВД предупредили, что из потерпевшего человек превращается в обвиняемого в особо тяжком преступлении против общественной безопасности, как, например, многие пенсионеры, которых заставляют устраивать поджоги.

28 декабря сообщалось, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Кабмин исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

Ранее мошенники придумали новый способ выкрасть деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами