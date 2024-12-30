ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) министерства обороны России прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

В ходе следственных действий в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении должностных лиц ГАБТУ прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц.

В ходе них были изъяты документы, которые, как отмечает ТАСС, имеют значение для следствия. У замначальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого, проходящего по делу как свидетель, следователи изъяли мобильный телефон.

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