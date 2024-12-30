Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГАБТУ Минобороны прошли обыски

ТАСС: в ГАБТУ Минобороны прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями
close
Global Look Press

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) министерства обороны России прошли обыски по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

В ходе следственных действий в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении должностных лиц ГАБТУ прошло более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам фактического проживания должностных лиц.

В ходе них были изъяты документы, которые, как отмечает ТАСС, имеют значение для следствия. У замначальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого, проходящего по делу как свидетель, следователи изъяли мобильный телефон.

В 2024 году прошли многочисленные задержания в Минобороны. Ряду высокопоставленных сотрудников министерства предъявлялись обвинения в мошенничестве и взяточничестве. Большинство фигурантов уголовных дел отказываются признавать вину. О самых резонансных делах и о том, почему в новом году стоит ждать новых разоблачений, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК завел дело на экс-чиновника МО из-за ущерба на капремонте в Омске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами