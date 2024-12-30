В России ввели в эксплуатацию первую работающую на бытовых отходах электростанцию

В Подмосковье запустили первую в РФ работающую на бытовых отходах электростанцию

В Подмосковье запустили первую в России электростанцию, которая будет вырабатывать энергию из переработанного мусора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную корпорацию «Ростех».

«Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний «РТ-Инвест» (входит в «Ростех». — «Газета.Ru»), <...> введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в первом квартале 2025 года», — сказано в сообщении.

Как заявили в госкорпорации, завод сможет перерабатывать 700 тыс. тонн бытовых отходов в год. Предприятие будет производить 520 млн кВт⋅ч зеленой энергии в год, что достаточно для обеспечения электричеством 80 тыс. жителей.

В настоящее время в Подмосковье продолжается строительство трех заводов энергетической утилизации отходов. Еще одно предприятие возводится в Татарстане. Суммарная мощность пяти заводов составляет порядка 3,3 млн тонн отходов в год. Они смогут произвести вместе 2,2 млн МВт-ч «зеленой энергии».

Ранее в России раскрыли процент перерабатываемой бумаги и картона.