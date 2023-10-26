В России раскрыли процент перерабатываемой бумаги

В России перерабатывают 4,1 млн тонн бумаги и картона ежегодно, что составляет 55% от общего количества образуемых бумажных отходов. Сдача макулатуры на переработку очень важна для экологии и построения экономики замкнутого цикла, приводит телеканал «360» слова гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

В России все больше компаний переходят на так называемый «зеленый стандарт» работы, отметил Буцаев. По его словам, ориентироваться при этом они могут на разработанный РЭО стандарт, направленный на принципы устойчивого развития. Одним из важных направлений такого стандарта является электронный документооборот.

«Но даже если использования бумаги не избежать, следует сдавать отходы на переработку, — подчеркнул глава РЭО, — Бумага — один из наиболее ликвидных ресурсов, сдавать макулатуру в нашей стране — всегда было нормой, поэтому призываю и компании, и граждан больше участвовать в сдаче макулатуры и построении экономики замкнутого цикла».

Всего в стране макулатуру на утилизацию принимают 93 предприятия.

Напомним, 10 октября в России стартовал четвертый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл», присоединиться к которой могут все желающие на сайте проекта бумбатл.рф.

Ранее сообщалось, что РЭО предлагает ввести в России цифровые паспорта одежды для борьбы с контрафактом и правильной сортировки вещей.