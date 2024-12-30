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Посол рассказал о последствиях оттока российских туристов из Греции

Посол Маслов: Греция без российских туристов ежегодно теряет €1 млрд
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Depositphotos

Снижение туристического потока из России привело к тому, что Греция ежегодно теряет €1 млрд. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз», — сказал дипломат.

Маслов добавил, что за десять месяцев Грецию посетили всего 15 тысяч россиян. Это привело к тому, что многие отрасли экономики лишились прибыли, например, пушно-меховое производство, отметил посол. При этом, по словам дипломата, граждане России чаще всего выбирают в Греции отдых на курортах класса люкс.

В июле гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов рассказал, что летом 2024 года среди европейских стран российские туристы выбирали Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжали выдавать шенгенские визы. При этом он отметил, что россияне стало намного реже отдыхать в Европе.

Ранее в РСТ заявили о буме путешествий в Россию среди иностранных туристов.

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