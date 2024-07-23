Стало известно, какие европейские страны выбирают российские туристы

Летом 2024 года среди европейских стран российские туристы выбирали Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжили выдавать шенгенские визы. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов.

«Эти страны наиболее зависимы от туризма, поэтому они и лидеры по количеству туристов из России. <...> Если глобально говорить, цифры этого года просто детский сад по сравнению с тем, что мы имели до 2020 года. Это всего 10% от того объема туристов, который мы посылали до ковида еще», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что низкие показатели по турпотоку объясняются геополитикой, визами и неудобной логистикой. Арутюнов отметил, что этим летом туристов из России также привлекают Германия и Сербия.

В начале июля руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая говорила, что среди россиян наиболее популярны курорты Турции — туда проще всего добраться, а цены в целом сопоставимы с отдыхом в России. При этом она призвала не рассчитывать на горящие путевки, подчеркнув, что главный способ сэкономить — это раннее бронирование.

Ранее сообщалось, что Белоруссия отменила визы для 35 стран Европы.