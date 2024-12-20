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В РСТ заявили о буме путешествий в Россию среди иностранных туристов

Турэксперт Войтович: в России зафиксировали бум путешествий среди иностранцев
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Алексей Майшев/РИА Новости

В 2024 году в России зафиксировали бум международного туризма — въездной туристический поток по итогам года может достичь более 1 млн иностранных туристов. Об этом kp.ru рассказал председатель комитета Российского союза туриндустрии по международной деятельности Сергей Войтович.

По его словам, турпоток из Китая увеличился в шесть раз, из Саудовской Аравии и Бахрейна — в 10-11 раз, из Таиланда — в четыре раза. Турэксперт добавил, что в Москву, Санкт-Петербург и Казань также прилетают семьи из Ирана.

«Здесь (в России — Прим. ред.) безопасно, комфортно и недорого. Курс 110 рублей за евро — очень хорошо для иностранных туристов. Номер в пятизвездочной гостинице у нас стоит от 8 до 12 тыс. рублей в сутки. Ну, может, 15 тыс. Поделите на сто, а лучше на 110. Где такие цены в Европе или Америке? Их нет!» — объяснил Войтович.

Директор Центра стратегических исследований и международных программ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Шаров до этого говорил, что программы экологического туризма становятся популярными среди россиян. По его словам, в рамках такого вида туризма путешественники могут отдохнуть в зонах памятников природы рядом с озерами и лесами, например, в эко-парк-отелях.

Ранее россиянам рассказали, что будет с туризмом в Абхазии в 2025 году.

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