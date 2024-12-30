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Врач назвал безопасную температуру в бане

Врач Тяжельников рекомендовал ограничить температуру в бане до 80 градусов
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Depositphotos

В бане следует выставлять температуру не более 80 градусов, чтобы организм очищался, но его здоровью не наносился вред. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Многие любят температуру погорячее и считают, что это даст больший эффект. Но опытные банщики советуют температуру не выше 80 градусов для того, чтобы организм очищался и при этом ему не наносился вред», — сказал специалист.

Также Тяжельников отметил, что во время мытья в бане не рекомендуется забивать поры кожи. По словам врача, им нужно давать максимальную возможность выполнять свою функцию.

Врач добавил, что организму нужно позволять адаптироваться к бане. Так, в первый раз в парную следует заходить на три-пять минут, после чего постепенно увеличивать время до 8-10 минут, уточнил специалист.

До этого семейный врач высшей категории Александра Мурашкина рассказала, что баня – это хороший способ укрепить здоровье, особенно она полезна для дыхательной системы за счет влажного воздуха. Однако посещение бани противопоказано людям с хроническими заболеваниями.

Ранее терапевт объяснила, как баня влияет на сердечно-сосудистую систему.

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