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Кит приблизился к отдыхающим на пляже Барселоны на расстояние 50 метров

В Барселоне кита-финвал наблюдали в 50 метрах от берега
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Global Look Press

В последнее воскресенье года большой кит приблизился на пятьдесят метров к пляжу Барселоны. Об этом сообщает El Pais с ссылкой на городской совет.

Кита наблюдали отдыхающие около 8 утра между пляжем Сан-Себастья и территорией отеля Vela.

По словам очевидцев, кит был метров шесть в длину. Отдыхающие записали видео и сделали фото с морским млекопитающим.

Животное несколько раз выныривало на поверхность на расстоянии от пятидесяти до ста метров, прежде чем окончательно исчезло под водой.

В годовом отчете ассоциации биологов EDMAKTUB за 2022 год было зафиксировано большое количество китов-финвалов и других китообразных у берегов Барселоны. Ученые заявили, что инцидент с китом «еще раз продемонстрировал огромное богатство биоразнообразия каталонского побережья и Каталонско-Балеарского моря».

Не так давно биологи засняли 17-метрового финвала с сильным сколиозом, плавающего у побережья Валенсии в Испании. Впервые финвала заметил шкипер местной яхты. Он посчитал, что животное изо всех сил пыталось плыть, возможно, запутавшись в рыболовной сети. Когда биологи и ветеринары прибыли на место происшествия, стало ясно, что финвал не запутался в сети, а странно двигался из-за сколиоза. Сильное искривление позвоночника обнаружили на снимках с беспилотника.

Ранее экологи сообщили, что усатые киты поедают по 10 млн частиц пластика в день.

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