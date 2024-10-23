В Калининградской области внук жестоко избил 88-летнюю бабушку

В Советске Калининградской области местный житель стал фигурантом уголовного дела за систематические избиения пожилой родственницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В полицию обратились соседи пожилой женщины. Они сообщили, что 40-летний внук пенсионерки подвергает ее систематическим избиениям. По словам местных жителей, в один из дней мужчина избил престарелую женщину камнем по голове.

Потерпевшая отказывалась писать заявление на внука. Уголовное дело в отношении домашнего тирана возбудили только после вмешательства прокуратуры.

По данным Telegram-канала Amber Mash, жертвой агрессивного родственника оказалась заслуженный врач СССР и заслуженный педиатр России. В течение двух лет бывший главврач детской поликлиники Советска ходит с синяками и просит милостыню на хлеб, поскольку всю ее пенсию пропивает внук.

До этого сообщалось, что в Омской области внук избил бабушку и ударил ее ножом из-за просьбы сделать музыку тише. Спасти пожилую женщину не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин, избивший молотком и обваривший кипятком свою мать, получил 17 лет колонии.