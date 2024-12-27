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Медведев заявил, что у России с США не будет дружбы в ближайшие 100 лет

Медведев: между Россией и США не будет дружбы в ближайшие 100 лет
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Между Россией и США не будет дружбы в ближайшие 100 лет, при этом прямой военный конфликт обернется ядерной войной. Такую оценку отношениям Москвы и Вашингтона дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что прямой вооруженный конфликт России и США окажется слишком «накладным» для Москвы. Кроме того, такое развитие событий, очевидно, обернется «мировой ядерной войной», отметил он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать США.

По словам министра, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.

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