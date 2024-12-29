Родившиеся с 2025 года дети станут частью нового поколения

Детей, рожденных после 2025 года, будут называть «поколением Бета». Об этом заявил социальный исследователь и автор термина «поколение Альфа» Марк Маккриндл в своем блоге.

«2025 год знаменует начало нового поколения, «поколения Бета». Проще говоря, поколение Бета определяется как те, кто родился между 2025 и 2039 годами», — говорится в публикации.

Исследователь подчеркнул, что «поколение Бета» составит 16% населения мира к 2035 году. Это будут дети младшего «поколения Y» (миллениалов) и старшего «поколения Z», многие из них доживут до 22 века, отметил он.

«Для «поколения Бета» цифровой и физический миры будут бесшовными <…> «Поколение Бета» будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью встроены в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — спрогнозировал эксперт.

Кроме того, «поколение Бета» унаследует мир, борющийся с серьезными социальными проблемами, с изменением климата, глобальными перемещениями населения и быстрой урбанизацией, добавил Маккриндл.

В июле гендиректор маркетингового агентства полного цикла «IVK Media Solutions» Василина Михайлова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что «поколение Альфа» (рожденные с 2010 по 2025 год) не удерживают внимание на чем-то конкретном больше чем на восемь секунд, поэтому любой контент, в том числе реклама, должен восприниматься быстро. Она добавила, что эти дети не видели мир до цифровой эпохи, и это нужно учитывать.

Ранее сообщалось, что большинство детей «поколения Альфа» путают Санта-Клауса и Деда Мороза.