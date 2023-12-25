Дед Мороз оказался среди россиян менее популярным, чем Санта-Клаус

Российская аудитория лучше знает Санта-Клауса, а не локального Деда Мороза. Это показало исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, образ Деда Мороза всплывает как первая ассоциация с Новым годом и Рождеством почти в полтора раза реже по сравнению с зарубежным конкурентом. Около 54% путают героев, а 15% считают, что это один и тот же персонаж. Уверенно узнает Деда Мороза только каждый пятый (23%).

Как рассказали аналитики, с момента своего появления образ Деда Мороза был ориентирован на детскую аудиторию. Сейчас поколение выросло и сменилось новым, а бренд-стратегия кардинально не поменялась. Результат — русского зимнего волшебника больше знает и любит аудитория в возрасте 30+, а вот лояльность зумеров и поколения альфа еще придется заслужить. Результаты опроса показали, что представители старшего поколения редко путают Санту и Деда Мороза, в то время как среди молодежи таких людей 68%.

В формировании образа Санты большую роль сыграли фильмы и рекламные ролики — узнаваемые атрибуты сделали его известным среди широкой аудитории. Россияне видят Санта-Клауса на экранах вдвое чаще, чем Деда Мороза: 73% опрошенных сказали, что сформировали свое мнение про персонажа по фильмам и рекламе. Практически все бренды в новогодней рекламе используют образ Санты или его узнаваемые атрибуты: изогнутый двухцветный посох, адвент-календари, красную шапку, носки на камине, оленей, рождественский венок. Отечественные компании тоже обыгрывают в своей рекламе образ добродушного Санты, а не сурового Деда Мороза.

Про Санту снято множество фильмов, которые хорошо знают россияне. Дед Мороз не обладает такой медийностью, его продвижение в основном строится вокруг сказок. Из фильмов с Дедом Морозом в основном вспоминают советскую сказку «Морозко». А с ростом популярности игры Secret Santa конкурент переиграл Деда Мороза и в новогодних подарках.

Ранее россияне ответили, какие подарки они точно не хотели бы получить на Новый год.