Стали известны особенности самого молодого поколения потребителей

Поколение Альфа (рожденные с 2010 по 2025 год) не удерживают внимание на чем-то конкретном больше чем на восемь секунд, поэтому любой контент, в том числе реклама, должен восприниматься быстро. Это первая особенность самого молодого поколения потребителей, сказала «Газете.Ru» гендиректор маркетингового агентства полного цикла «IVK Media Solutions» Василина Михайлова.

«Отсюда такая популярность коротких роликов в соцсетях — сначала они чувствуют эмоцию, а не смысл, и очень редко готовы тратить время. Поэтому заинтересовать и зацепить такого потребителя важно с первых секунд. Эти дети начинают серфить в сети раньше, чем берут в руки первую книгу. Они полностью адаптируют жизнь к интернету, любят быстро получать информацию, не задерживают внимание, быстро учатся, но не всегда умеют выражать свои эмоции и общаться вживую», — сказала эксперт.

Она добавила, что Альфа не видели мир до цифровой эпохи, и это нужно учитывать.

По словам Михайловой, вторая особенность — новые дети любят общаться в соцсетях, им интересна информация в форме мемов, коротких постов, снэпстриков, они покупают стикерпаки и участвуют в челленджах. Эксперт добавила, что поколение любит интерактивы, игры, удобные приложения, обучающие сервисы — все это можно использовать в своей рекламной стратегии.

«Они не смотрят телевизор и не читают глянец — все давно в соцсетях, а их ролевые модели — инфлюенсеры. Реклама в тв-шоу не заставит их поверить в продукт в отличии от рекомендации любимого блогера. К тому же новое поколение любит персонализацию, поэтому стоит делать рекламу более индивидуальной», — сказала эксперт.

Третья особенность — новых потребителей не так интересует люкс и бренды, зато важны экологичные ценности. Михайлова уточнила, что поколение Альфа скорее выберет компанию с благотворительной или «зеленой» миссией, чем купит косметику, которая тестируется на животных. Однако ценности и мировоззрение детей формируют в первую очередь родители: если в семье не разделяют экологической повестки, то ребенок поколения Альфа с большой вероятностью тоже не будет сортировать мусор и носить многоразовые стаканчики с собой.

Что еще известно о поколении Альфа По данным глобальных исследований, около 19 из 20 респондентов в возрасте 7-9 лет считают, что каждый, независимо от того, как выглядит, заслуживает справедливого отношения. 96% считают, что у каждого должно быть место для жизни. 90% поколения получат среднее образования, а половина дойдет до высшего.



63% получат профессии, которых сегодня даже не существует — технологии развиваются так стремительно, что когда Альфа выйдут на рынок труда, появятся совершенно новые отрасли. Также они будут работать в современных развивающихся отраслях, таких как искусственный интеллект и 67% детей в возрасте 6-9 лет хотят сделать карьеру, которая поможет им спасти планету. 59% хотят спасать жизни, а 51% мечтают работать, используя технологии, чтобы изменить мир. 46% стремятся работать на открытом воздухе. 66% детей стремятся покупать у компаний, которые вносят позитивный вклад в мир. 18% предпочли бы покупать продукты, изготовленные из экологически чистых материалов.



На предпочтения альфа-покупателей больше всего влияют друзья (28%) и инфлюенсеры (25%). 47% детей предпочитают разделять свободное время между экранным временем и нахождением на свежем воздухе. 38% геймеров альфа-поколения любят видеоигры, которые позволяют им креативить.



Уже подсчитано, что к 2025 году в мире будет жить более 2 млрд альф — они станут самым большим поколением в истории. Поэтому для любого бизнеса и маркетинга важно понимать, как новое поколение взаимодействует с миром, что они любят и к чему стремятся.

Ранее сообщалось, что большинство детей поколения Альфа путают Санта-Клауса и Деда Мороза.