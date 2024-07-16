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Стали известны особенности самого молодого поколения потребителей

Маркетолог Михайлова назвала три черты самого молодого поколения потребителей

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Freepik.com

Поколение Альфа (рожденные с 2010 по 2025 год) не удерживают внимание на чем-то конкретном больше чем на восемь секунд, поэтому любой контент, в том числе реклама, должен восприниматься быстро. Это первая особенность самого молодого поколения потребителей, сказала «Газете.Ru» гендиректор маркетингового агентства полного цикла «IVK Media Solutions» Василина Михайлова.

«Отсюда такая популярность коротких роликов в соцсетях — сначала они чувствуют эмоцию, а не смысл, и очень редко готовы тратить время. Поэтому заинтересовать и зацепить такого потребителя важно с первых секунд. Эти дети начинают серфить в сети раньше, чем берут в руки первую книгу. Они полностью адаптируют жизнь к интернету, любят быстро получать информацию, не задерживают внимание, быстро учатся, но не всегда умеют выражать свои эмоции и общаться вживую», — сказала эксперт.

Она добавила, что Альфа не видели мир до цифровой эпохи, и это нужно учитывать.

По словам Михайловой, вторая особенность — новые дети любят общаться в соцсетях, им интересна информация в форме мемов, коротких постов, снэпстриков, они покупают стикерпаки и участвуют в челленджах. Эксперт добавила, что поколение любит интерактивы, игры, удобные приложения, обучающие сервисы — все это можно использовать в своей рекламной стратегии.

«Они не смотрят телевизор и не читают глянец — все давно в соцсетях, а их ролевые модели — инфлюенсеры. Реклама в тв-шоу не заставит их поверить в продукт в отличии от рекомендации любимого блогера. К тому же новое поколение любит персонализацию, поэтому стоит делать рекламу более индивидуальной», — сказала эксперт.

Третья особенность — новых потребителей не так интересует люкс и бренды, зато важны экологичные ценности. Михайлова уточнила, что поколение Альфа скорее выберет компанию с благотворительной или «зеленой» миссией, чем купит косметику, которая тестируется на животных. Однако ценности и мировоззрение детей формируют в первую очередь родители: если в семье не разделяют экологической повестки, то ребенок поколения Альфа с большой вероятностью тоже не будет сортировать мусор и носить многоразовые стаканчики с собой.

Ранее сообщалось, что большинство детей поколения Альфа путают Санта-Клауса и Деда Мороза.

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