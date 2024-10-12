Минздрав увеличит объемы медпомощи и внедрит ИИ в диагностику

Минздрав расширил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год. Документ опубликован на сайте ведомства. Власти планируют увеличить объемы медпомощи для граждан репродуктивного возраста, что позволит обследовать более 19 млн человек.

Программа также предусматривает значительное увеличение расходов на профилактические осмотры, реабилитацию и лечение в стационарах. Особое внимание уделено больным с диабетом и вирусным гепатитом C.

Помимо этого, с 2025 года в диагностику будет активно внедряться искусственный интеллект, в частности при анализе результатов маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии.

Еще одно важное нововведение — увеличение числа процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 13% по сравнению с предыдущим годом, до более чем 103 тыс.

В новом проекте впервые установлены нормативы для сердечно-сосудистых операций. Например, для стентирования коронарных артерий средний показатель госпитализаций — 0,002327 случая при стоимости 193,7 тыс. рублей, а для имплантации кардиостимулятора — 0,000430 случая при стоимости 254,7 тыс. рублей. В программу также добавлены три новых метода лечения, направленных на коррекцию нарушений сердечного ритма.

В проекте также запланировано увеличение объемов онкологической помощи: в дневных стационарах рост составит 18%, а в круглосуточных — 12,7%. Затраты на медпомощь по базовой программе ОМС, предоставляемую федеральными учреждениями, увеличатся на 17,4%.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.