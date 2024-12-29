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На Западе заявили о потере Украиной самого ценного актива

EU Reporter: нехватка кадров у Киева мешает использованию западного оружия
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Отсутствие достаточного количества обученных специалистов в составе ВСУ сводит на нет положительный эффект от предоставления современного западного оружия. Об этом пишет EU Reporter.

«Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их», — пояснили в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что финансовые вливания и передовые технологии не гарантируют победы без способности эффективно применять их в боевых условиях.

В связи с этим, постоянные призывы президента Украины Владимира Зеленского к увеличению поставок вооружений выглядят, по мнению авторов, подозрительными на фоне значительных потерь среди украинских военных.

На днях бывший замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина больше не может продолжать вооруженный конфликт из-за нехватки ресурсов.

Ранее военный историк рассказал о проблемах ВСУ с логистикой.

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