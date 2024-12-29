В Ленобласти подросток увлекся съемкой «перестрелки» фейерверками и упал с крыши

В Ленобласти подросток пострадал, упав с крыши во время съемки видео с друзьями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в городе Сертолово. По данным Telegram-канала, молодые люди забрались на крышу реставрируемого здания, где решили запустить несколько салютов в стену, от которой «снаряды» рикошетили.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из молодых людей запускал салюты в небо, затем направил предмет, из которого стрелял, в стену. Когда один из салютов отрикошетил от стены, оператор стал убегать и спустя несколько секунд съемка прекратилась.

В этот момент школьник упал с высоты третьего этажа. По словам друзей пострадавшего, серьезных травм он не получил, только ушибся.

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