Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти подросток увлекся съемкой «перестрелки» фейерверками и упал с крыши

SHOT: в Ленобласти подросток упал с третьего этажа, увлекшись съемкой салютов
close
Телеграм-канал «SHOT»

В Ленобласти подросток пострадал, упав с крыши во время съемки видео с друзьями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в городе Сертолово. По данным Telegram-канала, молодые люди забрались на крышу реставрируемого здания, где решили запустить несколько салютов в стену, от которой «снаряды» рикошетили.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из молодых людей запускал салюты в небо, затем направил предмет, из которого стрелял, в стену. Когда один из салютов отрикошетил от стены, оператор стал убегать и спустя несколько секунд съемка прекратилась.

В этот момент школьник упал с высоты третьего этажа. По словам друзей пострадавшего, серьезных травм он не получил, только ушибся.

До этого в Туле 66-летнюю пенсионерку задержали за запуск фейерверков в отделении банка. Под давлением мошенников, которым она ранее отдала более миллиона рублей. Аферисты заявили, что похитившие деньги люди сидят в банке, в помощью фейерверков она якобы помогла бы их задержать.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если фейерверк попал в окно квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами