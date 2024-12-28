Россиянам рассказали, что делать, если фейерверк попал в окно квартиры

После попадания чужого фейерверка в окно квартиры нужно обратиться в полицию и попробовать выяснить, кто именно запустил салют. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Леонид Исаев.

«Нужно обратиться с заявлением в полицию, так как здесь, в лучшем случае, уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, а в худшем — может быть и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Данный факт должен быть расследован органами внутренних дел, и ими должна быть дана соответствующая юридическая оценка. В рамках проведения проверки правоохранительные органы запрашивают камеры видеонаблюдения, которые сейчас есть практически у каждого подъезда в каждом дворе. Можно будет с большой долей вероятности установить горе-злоумышленника, который эти петарды запускал», — сказал он.

Исаев отметил, что после инцидента важно оценить имущественный и моральный ущерб.

«В первую очередь нужно самим сделать оценку нанесенного ущерба составлением акта, либо представителей жилищной организации, управляющей компании позвать, чтобы они зафиксировали факт ущерба, чтобы можно было максимально точно составить его калькуляцию. Конечно, моральный ущерб может быть, если стекло разбито в праздничный вечер. Сейчас температура по зимним меркам не очень холодная, но и не та, в которой можно жить с открытым окном», — пояснил он.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что салюты нельзя запускать рядом с жилыми домами и в лесу, поскольку расстояние до них от места запуска не должно быть меньше 150 метров. Он также отметил, что продавать пиротехнику можно только лицам старше 16 лет.

Ранее в Госдуме призвали маркетплейсы убрать из продажи фейерверки и петарды.