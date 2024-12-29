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Умер Герой России, моряк-подводник Терехов

Герой России Игорь Терехов умер на 79-м году жизни
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Wikipedia

Герой России, моряк-подводник и испытатель глубоководных аппаратов Владимир Терехов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни Герой Российской Федерации, моряк-подводник Владимир Юрьевич Терехов», — говорится в сообщении.

Капитан 1-го ранга Терехов родился 30 августа 1946 года. Герой России служил на флоте с 1964 года. С 1978 года нес службу в специальной воинской части министерства обороны СССР.

Терехов принимал участие в испытаниях новейших глубоководных аппаратов.

До этого ушел из жизни отставной подполковник КГБ СССР Павел Климов, который стал одним из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году.

Климов скончался на 73-м году жизни. В декабре 1979 года, во время штурма дворца Тадж-Бек — резиденции лидера Афганистана Хафизуллы Амина — Климов получил тяжелое осколочное ранение.

Ранее скончался 100-летний екатеринбуржец, охранявший Сталина.

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