Трое россиян предстанут перед судом за то, что сбили и похитили лося

В Петербурге будут судить троих мужчин за кражу сбитого лося

Трое мужчин оказались на скамье подсудимых за кражу сбитого лося. Об этом рассказала глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В феврале этого года Александр, Василий и Николай попали в ДТП на железнодорожном перегоне Тимошкино — Сиуч в Вологодской области. На дорогу выскочил лось, и водитель машины не смог уйти от столкновения.

Тогда мужчины решили скрыть факт произошедшего и похитить лося весом в 69 кг. Приятели погрузили его на сани, чтобы было удобнее транспортировать, и вывезли с места ДТП, но далеко уйти не смогли из-за встретившегося им на пути сотрудника органов внутренних дел.

Полицейский остановил сообщников и реализовать преступный план им не позволил. Действия подельников признали покушением на хищение туши дикого животного с ущербом государству на 80 тыс. рублей. Дело в ближайшее время рассмотрит Смольнинский районный суд.

Ранее россиянин постирал собаку в машинке и попал под уголовное преследование.