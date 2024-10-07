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Турист из России умер на курорте в Турции

Gerçek Alanya: в Аланье скончался российский турист

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, сообщает портал Gerçek Alanya. 55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание во время отдыха на пляже. Его оперативно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Тело россиянина направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В конце сентября россиянка погибла в Грузии, исполняя на камеру песню «В последний раз». Выпускница РАНХиГС из Москвы Арина гуляла по Тбилиси вместе с компанией друзей. Снимая видеоролик с собой и подругой, она не заметила спуск и упала, в результате чего получила перелом основания черепа и скончалась через несколько дней в больнице.

В марте российская туристка, отдыхавшая в Шарм-эль-Шейхе, внезапно почувствовала себя нехорошо и умерла меньше чем через сутки. Спустя пару часов после первых симптомов у Анастасии стали отниматься ноги, а по всему телу появлялись темные пятна.

Ранее туристка сорвалась с обрыва в водопад с высоты 45 метров и выжила.

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