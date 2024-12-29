Число погибших при крушении самолета в Южной Корее превысило 170 человек

«Рёнхап»: число погибших при крушении Boeing в Южной Корее выросло до 174

Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 174 человек. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарные службы.

Журналисты пояснили, что данные актуальны на 17:26 по местному времени (11:26 мск). За несколько минут до этого агентство сообщало о 167 погибших.

Летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан в 3:07 мск.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два поданных Таиланда. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили три человека (по данным некоторых СМИ — только два), которые находились в хвосте воздушного судна во время ЧП.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air, а разбившееся воздушное судно 15 лет летало без инцидентов.

Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. В спасательной операции задействованы около 180 военных, пожарные машины и машины скорой помощи.

Ранее журналисты рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Республике Корея.