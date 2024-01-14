Суд признал пропагандой экстремизма объявления о работе «только для славян»

Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу, в которых содержится пункт о трудоустройстве «только для славян». Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как указано в материале, в инстанцию обратились представители прокуратуры. Сотрудники надзорного органа передали в суд материалы об объявлениях о приеме на работу, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации уточняется, что соответствующие посты касаются поиска сотрудников в магазины одежды и на строящиеся объекты. При этом в объявлениях подчеркивается, что соискатель обязательно должен быть представителем славянского народа.

«Суд посчитал, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство — все равны в трудовых правах, а при приеме на работу дискриминация недопустима», — говорится в материале.

В результате инстанция признала подобную рекламу запрещенной информацией и пропагандой разжигания национальной розни. Ожидается, что в скором времени посты с упомянутым содержанием будут внесены в соответствующий реестр Роскомнадзора.

Однако, по информации журналистов, работодатели уже нашли способ обойти данный запрет. В частности, составители ряда объявлений заменили требования к национальности условием наличия у соискателя «славянской внешности».

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