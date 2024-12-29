Аэропорт Муан в Южной Корее не принимает рейсы

Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все внутренние и международные рейсы из-за крушения самолета Boeing 737, пишет газета Чунан Ильбо.

Отмечается, что приостановлены регистрации на рейсы Jeju Air 7C341 и Jin Air LJ467, которые должны были вылететь в Чеджу, также на рейс в Cambodia Airways KR542 в Сиемреап, а также рейсы в Бангкок и Тайбэй.

«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — говорится в публикации.

29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. На борту находился 181 человек.

Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Южной Корее самолета накануне произошла нештатная ситуация.