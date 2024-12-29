В полиции Нью-Йорка начались «чистки» в связи с секс-скандалом

Массовые «чистки» начались в полиции американского города Нью-Йорк в связи с секс-скандалом. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По информации журналистов, 28 декабря комиссар местной полиции Джессика Тиш уволила несколько десятков правоохранителей с руководящих должностей. Она начала с бюро внутренних расследований, за деятельностью которого не следили должным образом.

«[Тиш] наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло», — рассказал источник издания.

В материале уточняется, что «чистки» начались через неделю после того, как в Нью-Йорке разразился секс-скандал с участием главного полицейского Джеффри Мэддри. Лейтенант полиции Кватиша Эппс обвинила мужчину в том, что он требовал предоставить ему «нежелательные сексуальные услуги в обмен на возможности сверхурочной работы».

До этого избранный президент США Дональд Трамп сделал кандидатом в министры обороны страны Пита Хегсета, которого газета The New Yorker обвинила в безудержном пьянстве. По информации издания, в прошлом мужчина был вынужден уйти с руководящих должностей в некоммерческих организациях «Обеспокоенные ветераны за Америку» и «Ветераны за свободу» в связи со своей тягой к алкоголю. Как выяснили журналисты, однажды подчиненным пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в штате Луизиана.

Ранее кандидат в министры обороны США заявил, что не будет брать самоотвод.