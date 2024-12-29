Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В полиции Нью-Йорка начались «чистки» в связи с секс-скандалом

NYP: в нью-йоркской полиции начались массовые увольнения из-за секс-скандала
close
Idris Solomon/Reuters

Массовые «чистки» начались в полиции американского города Нью-Йорк в связи с секс-скандалом. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По информации журналистов, 28 декабря комиссар местной полиции Джессика Тиш уволила несколько десятков правоохранителей с руководящих должностей. Она начала с бюро внутренних расследований, за деятельностью которого не следили должным образом.

«[Тиш] наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло», — рассказал источник издания.

В материале уточняется, что «чистки» начались через неделю после того, как в Нью-Йорке разразился секс-скандал с участием главного полицейского Джеффри Мэддри. Лейтенант полиции Кватиша Эппс обвинила мужчину в том, что он требовал предоставить ему «нежелательные сексуальные услуги в обмен на возможности сверхурочной работы».

До этого избранный президент США Дональд Трамп сделал кандидатом в министры обороны страны Пита Хегсета, которого газета The New Yorker обвинила в безудержном пьянстве. По информации издания, в прошлом мужчина был вынужден уйти с руководящих должностей в некоммерческих организациях «Обеспокоенные ветераны за Америку» и «Ветераны за свободу» в связи со своей тягой к алкоголю. Как выяснили журналисты, однажды подчиненным пришлось удерживать нетрезвого Хегсета от присоединения к танцам на подиуме в стриптиз-клубе в штате Луизиана.

Ранее кандидат в министры обороны США заявил, что не будет брать самоотвод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами