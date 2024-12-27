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В Приморском районе Петербурга перекрыли улицу из-за загоревшейся машины

Машина загорелась после столкновения с отбойником на Планерной улице Петербурга
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Shutterstock

Сотрудникам экстренных служб и правоохранительных органов пришлось перекрыть Планерную улицу в Приморском районе Санкт-Петербурга из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости».

По информации журналистов, полицейские преследовали водителя машины марки Mercedes с Богатырского проспекта. Мужчина пытался уйти от погони, но на Планерной улице не справился с управлением транспортным средством и врезался в отбойник.

В материале отмечается, что из-за сильного удара автомобиль загорелся. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены перекрыть дорогу и вызвать огнеборцев.

«Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Главное управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале уточнило, что инцидент произошел в ночь на 27 декабря около 3:44 (совпадает с мск). Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в 4:15 (совпадает с мск).

Как рассказали в ведомстве, в транспортном средстве «сгорели сгораемые части». Всего к тушению пожара привлекли 10 специалистов и две единицы техники.

Ранее в районе ВДНХ в Москве загорелся автобус с пассажирами.

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