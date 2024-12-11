Спорт защищает от болезни Альцгеймера при «плохой» генетике, выяснили ученые

Ученые из Медицинского колледжа Вайля Корнелла установили, что высокая кардиореспираторная выносливость в пожилом возрасте помогает сохранять когнитивные способности даже при носительстве гена APOE4, который связан с высоким риском болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

В исследовании приняли участие 648 здоровых людей в возрасте от 65 до 80 лет. Кардиотренированность добровольцев оценивалась по максимальному потреблению кислорода (VO2 max), полученному во время теста на беговой дорожке. Этот показатель является критерием аэробной мощности.

Когнитивные способности участников определяли с помощью комплекса нейропсихологических тестов, которые оценивали пять ключевых аспектов: скорость обработки информации, рабочую память, зрительно-пространственное восприятие, эпизодическую память и исполнительные функции (контроль внимания, планирование и организационные навыки).

В исследовании участвовали в основном женщины (71% от общей численности) со средним уровнем образования (16 лет). Средний показатель VO2 max у участников составил 21,68 мл/кг/мин, что оказалось ниже нормы для большинства мужчин (30-40 мл/кг/мин) и женщин (25-35 мл/кг/мин). 27% участников также были носителями гена APOE4, что связано с повышенным риском деменции.

Результаты показали, что пожилой возраст был связан с ухудшением всех пяти когнитивных навыков. Однако более высокий уровень кардиотренированности коррелировал с лучшими показателями, независимо от возраста и наличия гена APOE4.

Особенно сильной связь между кардиореспираторной выносливостью и когнитивными функциями была у женщин, людей с низким уровнем образования и тех, кто принимал бета-блокаторы (лекарства для защиты от сердечного приступа). В этих группах наблюдались значительные улучшения скорости обработки информации и исполнительных функций.

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