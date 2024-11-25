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Найдена связь между числом морщин и деменцией

ART: ранние морщины могут служить маркерами снижения когнитивных функций

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Ученые из китайского университета Фудань установили, что у выглядящих старше своего возраста людей с большим количеством морщин повышен риск развития разных форм старческого слабоумия. Об этом они сообщили в публикации в журнале Alzheimer's Research and Therapy (ART).

К таким выводам ученые пришли в ходе масштабного исследования, охватившего свыше 200 тысяч человек. На протяжении 12 лет специалисты наблюдали за состоянием 64-летних участников эксперимента, анализируя их внешний вид и мнение окружающих о нем.

За время наблюдения было зафиксировано около шести тысяч случаев деменции среди испытуемых. Результаты показали, что у людей, которые выглядели старше своего возраста, риск развития деменции был выше на 61%, а болезни Альцгеймера — на 23%. Вероятность развития других форм старческого слабоумия возрастала до 74%.

Дополнительно исследователи проанализировали фотографии 612 мужчин и женщин среднего возраста (около 63 лет). Они выяснили, что наличие морщин в уголках глаз (так называемых «гусиных лапок») было связано с увеличением вероятности когнитивных нарушений. У людей с большим количеством таких морщин риск появления проблем с вниманием и памятью оказался в 2,5 раза выше.

Ранее были перечислены способы профилактики деменции.

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