В Египте экстренно приземлился летевший в Москву самолет

Самолет, летевший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Москву, экстренно приземлился в столице Египта — Каире — из-за потерявшего сознание туриста. Об этом заявила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева в беседе с «Интерфаксом».

«Во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, где мужчину госпитализировали», — отметила она.

Мужчина возвращался в Россию с отдыха в Шарм-эль-Шейхе, вместе с ним были супруга и ребенок, уточнила Алчеева.

В ходе медицинского обследования у россиянина выявили внутримозговое кровоизлияние, пишет агентство. Предполагается, что мужчина пробудет в местной больнице порядка 48 часов, а затем вернется в Россию.

В начале ноября сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. После посадки аварийно-спасательная команда проверила самолет и не обнаружила следов дыма или запаха горения.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.