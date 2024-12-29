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В Египте экстренно приземлился летевший в Москву самолет

В Каире посадили летевший в Москву самолет из-за потерявшего сознание туриста
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Москву, экстренно приземлился в столице ЕгиптаКаире — из-за потерявшего сознание туриста. Об этом заявила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева в беседе с «Интерфаксом».

«Во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, где мужчину госпитализировали», — отметила она.

Мужчина возвращался в Россию с отдыха в Шарм-эль-Шейхе, вместе с ним были супруга и ребенок, уточнила Алчеева.

В ходе медицинского обследования у россиянина выявили внутримозговое кровоизлияние, пишет агентство. Предполагается, что мужчина пробудет в местной больнице порядка 48 часов, а затем вернется в Россию.

В начале ноября сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. После посадки аварийно-спасательная команда проверила самолет и не обнаружила следов дыма или запаха горения.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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