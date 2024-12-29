Юрист напомнил о росте госпошлины за расторжение брака

Юрист Хаминский: госпошлина за развод вырастет до 5000 рублей с 1 января

Государственная пошлина за расторжение брака в России вырастет с 650 рублей до 5000 рублей с 1 января. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«За регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС граждане теперь должны заплатить пошлину в размере 5000 рублей вместо прежних 650 рублей», — отметил он.

По мнению Хаминского, такая сумма не станет значимым препятствием для развода.

В начале декабря профессор, академик РАЕН Людмила Айвар сообщила, что в России созданы все условия для того, чтобы жители могли спокойно разводиться. Препятствий для этой процедуры не хватает, нужны новые законодательные инициативы, которые исключат возможность быстро развестись, подчеркнула она.

Айвар привела в пример Германию и Италию, заявив, что там развод длится по 5–7 лет и требует значительных пошлин. В России же стоимость процедуры только начинают повышать до 5000 рублей – это, по мнению профессора, очень мало и вообще не является препятствием.

Ранее юрист назвала самые частые причины развода.