Следователи опасаются, что на свободе задержанный за взятку сотрудник Росжелдора скроется

Следователи считают, что подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере замглавы управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Павел Веселов может скрыться, если окажется на свободе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Возможность Веселова П. А. скрыться от органов следствия и суда является реальной, о чем свидетельствует наличие у него высокого уровня материального благосостояния, что указывает на отсутствие существенных препятствий выезду из РФ», — говорится в материалах суда.

В них также упоминается возможность того, что Веселов скроется в стране с безвизовым режимом для граждан РФ, продолжит заниматься преступной деятельностью и уничтожит или подделает доказательства по делу или попробует повлиять на коллег из Росжелдора.

Накануне силовики задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселова по подозрению во взяточничестве. Как утверждает ФСБ, он и руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Александр Благушин получили взятку в особо крупном размере (более 1 млн руб.). Предполагаемым взяткодателем является глава неназванной коммерческой организации, который просил оформить аккредитацию «в качестве подразделения транспортной безопасности». В итоге Веселова обвинили в получении взятки, а Благушина — в посредничестве. Оба признали свою вину. Суд отправил мужчин в СИЗО на время расследования.

Ранее фигурант дела о некачественных сухпайках для армии не признал вину в суде.