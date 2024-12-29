В ресторане Нижнего Новгорода из-за мангала эвакуировали 150 человек

Из ресторана в Нижнем Новгороде эвакуировали 150 человек, когда загорелся мангал

В Нижнем Новгороде из-за загоревшегося в ресторане мангала эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, инцидент произошел в заведении на улице Пискунова. Возгорание произошло на площади в 2 кв.м., в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков предупредил россиян об основных «новогодних опасностях». По его словам, именно на каникулах количество возгораний может увеличиваться: в это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни. Кроме того, несертифицированные или неисправные обогреватели могут загореться, если их забывают выключать, а некачественные гирлянды представляют опасность, если рядом с ними находятся легко воспламеняющиеся шторы или другие материалы.

Ранее в Пермском крае двухлетний мальчик получил ожоги, когда его отец разжигал мангал.