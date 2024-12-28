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Пожарный предупредил об основных «новогодних опасностях»

Пожарный Моренков назвал основные причины возгораний в новогодние праздники
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Depositphotos

Во время новогодних праздников пожары часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем, использования некачественных гирлянд и сломанных обогревателей, сообщил РИА Новости командир отделения пожарно-спасательного отряда №215 Пожарно-спасательного центра Москвы Владислав Моренков.

По его словам, именно в новогодние каникулы количество возгораний может увеличиваться.

«В это время люди часто забывают про соблюдение техники безопасности, когда используют различные гирлянды и бенгальские огни», — сказал Моренков.

Он добавил, что несертифицированные или неисправные обогреватели могут загореться, если их забывают выключать, а некачественные гирлянды представляют опасность, если рядом с ними находятся легко воспламеняющиеся шторы или другие материалы.

Вчера власти рекомендовали москвичам не запускать пиротехнику на Новый год. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы уточнили, что некачественные салюты при неправильном запуске могут привести к пожарам. Специалисты также напомнили о случаях, когда фейерверки влетали в окна домов, попадали в машины и мусорные баки.

Ранее россиян предупредили об опасности новогодних ароматизаторов.

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