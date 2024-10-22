В Пермском крае двухлетний мальчик получил ожоги, когда его отец разжигал мангал

Житель Пермского края заплатит 40 тысяч рублей штрафа за неосторожное обращение с огнем, из-за которого пострадал его двухлетний сын. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Инцидент произошел в Бессоновском округе в августе, мужчина разжигал мангал на территории частного дома. Для розжига углей он использовал бензин, по неосторожности мужчина выплеснул горючую жидкость и попал ею на себя и на двухлетнего сына.

Малолетний получил ожоги различной степени тяжести. Невнимательный отец оштрафован на 40 тысяч рублей. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что жительница Челябинской области попала в больницу вместе с дочерью из-за пожара в доме. Женщина готовила еду на газовой плите и в какой-то момент решила добавить воды, но вместо этого плеснула в кастрюлю бензин. В результате огонь охватил 36 квадратных метров жилья. Пострадали сама хозяйка и ее 14-летняя дочь. Ребенок получил ожоги 90% тела. Известно, что на девочке загорелась одежда, когда она выбегала из дома.

Ранее россиянин устроил пал травы и попал в реанимацию.