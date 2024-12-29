Wi-Fi в российских самолетах планируют внедрить до 2028 года

ТАСС: Wi-Fi на борту российских самолетов может появиться до 2028 года

Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в России может появиться до 2028 года. Об этом заявил генеральный директор государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин в беседе с ТАСС.

«Мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше (до 2028 года. — «Газета.Ru»), потому что привыкли быть в передовиках», — отметил он.

Доступ в интернет на борту некоторых российских самолетов предоставлялся через иностранные сервисы, настроенные на зарубежные спутники, но в настоящее время Россия от них отключена, напомнил руководитель «Космической связи».

«Мы видим большую потребность со стороны рынка в обеспечении пассажиров возможностью пользоваться интернетом на борту», — добавил Волин.

В мае министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что беспроводные интернет-сети Wi-Fi появятся в российских самолетах с 2028 года, когда запустят группировку спутников.

Ранее авиаэксперты ответили на планы запустить Wi-Fi в российских самолетах.