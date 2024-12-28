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Умер старейший из американцев, выживших при нападении на Перл-Харбор

В возрасте 105 лет умер старейший из участников Перл-Харбора Уоррен Аптон
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NARA

В штате Калифорния скончался Уоррен Аптон — старейший американец, который пережил атаку японской авиации на военно-морскую базу Перл-Харбор в 1941 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, Аптон умер от пневмонии в больнице города Лос-Гатос в возрасте 105 лет. В момент нападения на Перл-Харбор американцу было 22 года. Он находился на борту линкора «Юта», который стоял у острова Форд. В результате бомбардировки корабль затонул, но Аптон смог добраться до острова и укрыться в окопе.

В материале AP отмечается, что в день нападения на острове Оаху находились около 87 тысяч американских военнослужащих. В настоящее время в живых остались лишь 15 человек.

В октябре в Воронежской области на 109-м году жизни умер Иван Осадчук — старейший ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса. Осадчук прошел всю войну и принимал участие в защите Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет.

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