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Стало известно о смерти старейшего ветерана в Воронежской области

В Воронежской области умер 108-летний ветеран Великой Отечественной войны

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Телеграм-канал Гусев

В Воронежской области на 109-м году жизни умер Иван Осадчук — старейший ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в защите Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что Осадчук — настоящий патриот, который прошел «самую жестокую и страшную войну от самого первого ее дня до последнего».

«И на фронте, и в мирной жизни всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе», — отметил глава региона.

Ветеран всегда был примером невероятной стойкости и жизнелюбия, продолжил губернатор.

«Мы гордились, что в нашем регионе живет участник и свидетель столь продолжительного периода в истории Отечества. В памяти соотечественников его имя всегда будет отзываться глубоким почтением и благодарностью», — добавил Гусев.

В начале сентября в возрасте 100 лет скончался бывший главный редактор Совинформбюро и ветеран Великой Отечественной войны Энвер Мамедов.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной кончины.

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