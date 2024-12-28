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В Петербурге продлили действие антиковидных ограничений еще на год

Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлили до конца 2025 года
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Антон Денисов/ РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге продлили до конца 2025 года действие антикоронавирусных ограничений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства города.

В силе остается запрет на проведение публичных мероприятий, а также посещение их гражданами.

Также до указанного периода будет действовать запрет на проведение спортивных, культурных, зрелищных, торжественных и досуговых мероприятий численностью более 300 человек, за исключением некоторых.

Накануне в Санкт-Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников над городом до 14 января 2025 года. Данный документ приостанавливает действие ранее выданных разрешений на выполнение полетов и выдачу новых разрешений.

При этом исключение сделано для федеральных и городских органов власти, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, которые используют беспилотники в служебных целях.

Ранее россиян призвали поторопиться с вакцинацией от гриппа и ковида.

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