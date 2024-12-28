Китаец приговорен к 8 месяцам тюрьмы за осквернение святыни в Токио

Китаец приговорен к восьми месяцам тюрьмы за осквернение святыни в Токио, пишет местное издание Sora News.

Цзян Чжоцзюнь, 29-летний гражданин Китая, был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за порчу имущества храма Ясукуни в Токио. Находясь в святилище, он использовал баллончик с красной краской, чтобы написать слово «туалет» на каменном столбе.

Мужчина был обвинен в неуважении к месту поклонения и порче имущества, что вызывает широкий общественный резонанс. В процессе судебного разбирательства Цзян подчеркивал, что его поступок был вызван несогласием с решением Японии сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее блогершу раскритиковали в соцсетях за подтягивания на священных синтоистских воротах в Японии . Женщина извинилась за свои действия, сообщив, что никого не хотела оскорблять.