Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китаец приговорен к 8 месяцам тюрьмы за осквернение святыни в Токио

Sora News: в Токио к 8 месяцам тюрьмы приговорили китайца, осквернившего местную святыню
close
Depositphotos

Китаец приговорен к восьми месяцам тюрьмы за осквернение святыни в Токио, пишет местное издание Sora News.

Цзян Чжоцзюнь, 29-летний гражданин Китая, был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за порчу имущества храма Ясукуни в Токио. Находясь в святилище, он использовал баллончик с красной краской, чтобы написать слово «туалет» на каменном столбе.

Мужчина был обвинен в неуважении к месту поклонения и порче имущества, что вызывает широкий общественный резонанс. В процессе судебного разбирательства Цзян подчеркивал, что его поступок был вызван несогласием с решением Японии сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ранее блогершу раскритиковали в соцсетях за подтягивания на священных синтоистских воротах в Японии . Женщина извинилась за свои действия, сообщив, что никого не хотела оскорблять.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами