Блогершу раскритиковали в соцсетях за подтягивания на священных синтоистских воротах

Блогерша разозлила пользователей соцсетей из Японии, использовав священные синтоистские ворота в качестве турника для подтягиваний, пишет NDTV.

Чилийская гимнастка и блогерша Мария Банус оказалась в центре скандала после публикации видео в соцсетях, в котором она использует священный символ в качестве спортивного снаряда.

На видео Перес выполняет подтягивания, опираясь на традиционные ворота синтоизма, символизирующие границу между миром земным и священным. После шквала критики женщина удалила свой пост. Позже она опубликовала извинения заявив, что не хотела никого обидеть и сожалеет о своих действиях.

«Пожалуйста, перестаньте писать мне плохие сообщения и комментарии. Мне очень жаль, я сделала это не подумав», — добавила Мария.

Ранее в соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы.