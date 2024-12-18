Рухнувшая стрела строительного крана придавила рабочего в Нижегородской области

В Заволжье Нижегородской области рухнул строительный кран и придавил рабочего, спасти его не удалось. Об этом сообщает Государственная инспекция труда региона.

Инцидент произошел 18 декабря на строительной площадке по улице Мичурина. При обрушении стрелы башенного крана пострадал рабочий.

Мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства, которые привели к ЧП, устанавливаются.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее рабочий упал с высоты 42-го этажа в Кутузовском проезде в Москве.