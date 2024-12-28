«Тихая, скромная»: в Котласе рассказали о матери, подозреваемой в убийстве своих детей

Жительница города Котласа Архангельской области, которую подозревают в убийстве своих двоих маленьких детей, работала в педагогическом колледже и вела себя отстраненно. Об этом «Газете.Ru» рассказала ее бывшая ученица Анна (имя изменено).

«Мария Сергеевна была нашим классным руководителем в педагогическом колледже 1,5 года. Пришла она к нам молодым специалистом, так как сама только-только закончила педагогический, параллельно получала высшее образование в Сыктывкаре заочно. Всегда была тихой, неприглядной. Как классный руководитель особо не участвовала в жизни своих студентов. Из нашей группы близко с ней никто не общался, да и сама она инициативу не проявляла к своим подопечным. Ушла в декретный отпуск с первым ребенком — дочкой. Больше про нее никто ничего не знает. Известно только то, что пока она работала в колледже, ее муж открыл свое кафе, они купили квартиру, машину. Скромная тихая семья. Если честно, мы даже не подозревали о рождении второго ребенка. То, что произошло, очень нас удивило, все находимся в шоке, никто даже не подозревал что стоит за этой тихой скромной девушкой», — сказала она.

По словам Анны, студентом казалось странным, что, будучи классным руководителем, педагог не принимала участия в жизни группы.

«Мы ее не видели от слова совсем — максимум два раза в месяц заходила спросить отчет о посещаемости и прогулах — да и пересекались только на предметах, которые у нас вела. Сама по себе мегаспокойная, тихая, неконфликтная. В коллективе педагогов также себя вела тихо-спокойно, даже больше нейтрально. Ни с педагогами как такового общения не было, ни со студентами, как одиночка», — пояснила она.

28 декабря тела полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки были обнаружены в ванне квартиры в городе Котласе Архангельской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, семья состояла на учете в органах профилактики.

В региональном управлении СК сообщили о задержании матери детей, 29-летней женщины, — ее подозревают в том, что она утопила детей в ванне.

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