Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале мужчина выбросил сверток с наркотиками во время проверки полицейскими

Челябинец выбросил сверток с наркотиками после просьбы показать документы
close
Global Look Press

Житель города Карталы Челябинской области попался на хранении наркотиков во время случайной проверки полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным СМИ, инцидент произошел на городской железнодорожной станции. Правоохранители остановили машину мужчины и попросили водителя выйти для проверки. Мужчина покинул авто, но после этого рядом с транспортным средством появился сверток, перемотанный изолентой. Сотрудник МВД обратил внимание на него и стал выяснять у собеседника, откуда он взялся. Через некоторое время челябинец признался, что сверток принадлежит ему, а внутри находится запрещенное вещество. Мужчина заверил, что приобрел наркотики для личного употребления.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве, где мужчина при досмотре полицейскими выбросил из кармана сверток с гашишем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами