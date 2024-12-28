На Урале мужчина выбросил сверток с наркотиками во время проверки полицейскими

Житель города Карталы Челябинской области попался на хранении наркотиков во время случайной проверки полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным СМИ, инцидент произошел на городской железнодорожной станции. Правоохранители остановили машину мужчины и попросили водителя выйти для проверки. Мужчина покинул авто, но после этого рядом с транспортным средством появился сверток, перемотанный изолентой. Сотрудник МВД обратил внимание на него и стал выяснять у собеседника, откуда он взялся. Через некоторое время челябинец признался, что сверток принадлежит ему, а внутри находится запрещенное вещество. Мужчина заверил, что приобрел наркотики для личного употребления.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве, где мужчина при досмотре полицейскими выбросил из кармана сверток с гашишем.