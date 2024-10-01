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Инвалиду пришлось ползти до туалета на борту из-за запрета на перевозку коляски в самолете

DM: польская авиакомпания вынудила корреспондента-инвалида ползти до туалета

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Журналисту Фрэнку Гарднеру отказали в инвалидной коляске во время полета на борту авиакомпании LOT. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина получил травму в 2004 году в Саудовской Аравии, во время нападения «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). После этого ноги британца парализовало, поэтому передвигаться самостоятельно он не может.

Недавно британец решил отправиться из Варшавы в Лондон на самолете LOT, но столкнулся с трудностями из-за того, что на борту были запрещены коляски для инвалидов.

«Ух ты. На дворе 2024 год, и мне только что пришлось ползать по полу самолета польской авиакомпании LOT, чтобы добраться до туалета», – поделился корреспондент в соцсетях.

Он добавил, что бортпроводники извинялись перед ним. Тем не менее, решить проблему они не могли из-за внутренних правил авиакомпании.

В авиакомпании заявили, что соответствующее оснащение для инвалидов есть на дальнемагистральных рейсах. Тем не менее, на данный момент они тестируют варианты оснащения для инвалидов.

Ранее пилоты экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира, оскорблявшего членов экипажа.

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